Norjan öljy- ja kaasutuotanto on menestystarina, josta on vaikea irrottautua

11 736 517 208 205 kruunua. Norjan öljyrahaston arvoa kuvaava luku keskuspankin verkkosivulla vaihtelee villisti vain ensimmäisiä paria numeroa lukuun ottamatta. Summa on liki tähtitieteellinen, reilusti yli biljoona euroa.

Norja on energia- ja ilmastopoliittinen paradoksi.

1970-luvulla alkanut öljyn- ja kaasuntuotanto on tuonut maalle suunnattomasti vaurautta, mutta se ei ole estänyt Norjaa ajamasta samaan aikaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Norja on esimerkiksi maailman ylivoimainen ykkönen sähköautojen määrässä.

Öljyn ja kaasun lisäksi norjalaisia on siunattu myös suurella määrällä vesivoimaa. Se tarkoittaa sitä, että muun muassa autoihin ladattava sähkö on peräisin 100-prosenttisesti uusiutuvista energianlähteistä. Mereltä pumpattava öljy ja kaasu sen sijaan viedään poltettavaksi pääosin muualle.

Päästöoikeuksia ostettiin öljyrahoilla

Osasyy tälle on ollut kansainvälisen ilmastopolitiikan perusrakenne, jonka mukaan vastuu päästöistä on öljyn ja kaasun kuluttajalla, ei niiden tuottajalla.

Viimeistään Pariisin ilmastosopimuksen 2015 jälkeen on kuitenkin tullut selväksi, ettei kaikkea pumpattavissa olevaa öljyä ja kaasua voida ottaa pois maaperästä, mikäli halutaan pysyä korkeintaan kahden celsiusasteen lämpenemistavoitteessa.

Uusia porauslupia perinteisille tuotantoalueille

Toistaiseksi poliittinen keskustelu on Lahnin mukaan tuottanut tulokseksi ainoastaan sen, ettei mahdollisille uusille ja vaikeammille tuotantoalueille ("frontier areas") pohjoisessa myönnetä etsintä- ja porauslupia. Sen sijaan esimerkiksi Pohjanmeren perinteisemmille alueille, missä putkistot ja muu infrastruktuuri ovat jo olemassa, lupia edelleen heltiää.

– Mutta sittemmin on tehty useita suuria löytöjä. Tuotanto kasvaa jälleen, ja olemme lähellä uuden huipun saavuttamista, Lahn kertoo.

Resursseista tuotannon jatkaminen ei jää kiinni, sillä Norjan mannerjalustan öljy- ja kaasuvaroista on käytetty arviolta vasta noin puolet. Pumpattavaa riittäisi siis vielä 50 vuodeksi.

Tuotannon lisääntymisen myötä myös öljy- ja kaasuteollisuuteen liittyvät päästöt ovat lisääntyneet. Lahnin mukaan osasyynsä on sillä, että monet vanhemmat kentät alkavat olla elinkaarensa lopussa, ja viimeistenkin öljytippojen pumppaamiseen ylös merenpohjasta tarvitaan yhä enemmän energiaa.

Lahnin mukaan Norja on onnistunut kääntämään kasvihuonekaasujensa päästöt laskuun vasta aivan viime vuosina,

– Olemme suurin piirtein samalla päästöjen tasolla kuin 1990. Suurin osa Euroopasta on edistynyt päästöjen vähentämisessä, Norja on tullut perässä, ja suurin syy on öljy- ja kaasuteollisuus, Lahn sanoo.