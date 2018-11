Jussi Kärjen kommentti: Sitran ilmastoraportin kaksi kummallisuutta – 800 000 sähköautoa ja tuulivoima ilman tukia

Tuulivoimateknologian nopea kehitys on yllättänyt poliitikot ja virkamiehet. Mikään muu ei voi selittää tuulivoiman ensimmäistä tukijärjestelmää, joka on osoittautunut tuhottoman kalliiksi. Tuulivoimatuet raksuttavat veronmaksajien piikkiin koko ensi vuosikymmenen, suurimmillaan noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Se on pitkä penni ensi vaalikaudellakin, kun koulutusmiljardin, eläkemiljardin ja hävittäjämiljardin päälle lätkäistään vielä tuulivoimamiljardi.

Tukijärjestelmä on rakennettu nimittäin niin, että tuulivoimayhtiöt saavat tuottamalleen sähkölle takuuhinnan ja vieläpä peräti 12 vuodeksi. Veronmaksajat maksavat sovitun takuuhinnan ja markkinahinnan erotuksen. Mitä halvempaa sähkö on markkinoilla, sitä isompi on erotus ja hintalappu veronmaksajille. Lisääntyvä tuulivoima painaa osaltaan sähkön markkinahintaa alas.