Vuosi 2023 Helena Petäistön silmin: Maailmanlaajuinen lama vaanii, Yhdysvallat hylkää Trumpin – lännen pidettävä lupauksensa Ukrainalle

Varsinkin tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa: Kukapa olisi ikinä uskonut vuosi sitten, että 70 rauhallisen vuoden jälkeen Euroopassa syttyy täysmittainen sota. Mutta tinanvalantaperinteen mukaisesti tänään on tapana ottaa riski ja katsoa, mitä Euroopassa ja muualla maailmassa voidaan tulevalta vuodelta odottaa.

Macron valoi uskoa

Macron korosti Euroopan roolia ja sen vahvistamisen välttämättömyyttä tänäkin vuonna: -Itsenäisen Ranskan paikka on Euroopassa, sillä 27 maata yhdessä on vahvempi. Hän osoitti kunnioitustaan ukrainalaisten urhoollisuudelle ja lupasi Ranskan tuen aina siihen asti kunnes Ukraina voittaa. Ukrainan häviön mahdollisuus oli poissuljettu.

Scholz näki vuodessa hopeareunuksetkin

Kova vuosi teki Scholzin mukaan Saksasta myös aiempaa inhimillisemmän, ja kun saksalaiset totta kai jatkavat kovan työnteon perinnettään, Scholz näkee tulevaisuuden turvallisena niin, ettei ketään kaveria jätetä. Luvassa on apupaketteja, verohelpotuksia sekä sähkön hintakatto. Macronin tavoin Scholz lupasi urhoolliselle Ukrainalle Saksan tuen jatkumista kuitenkaan Ukrainan voittoa ennustamatta.

Ylipäätään Johnson valoi uskoa siihen, että vuosi 2023 on huomattavasti parempi kuin vuosi 2022.

No niin, ehkä nyt voikin varovasti todeta, että ei Ukrainan voitto ole enää ihan täysin poissuljettu. Ansioituneesti ja selkeäsanaisesti meitä suomalaisia kartalla pitävä kenraalimajuri Pekka Toveri toppuuttaa muistuttamalla, että sota on mahdoton voittaa ilman modernia panssarivaunukalustoa.

Mutta nyt, kun Ukraina on ollut niskan päällä viimeiset kuusi kuukautta, alkaa jo toivo herätä, että länsi alkaisi sellaista vihdoin Ukrainalle toimittaa, ainakin lupauksia on kuulunut. Venäjä puolestaan on menettänyt yli puolet panssarivaunuistaan, eikä sillä ole moderneja taistelujärjestelmiä käytössään.