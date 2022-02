Marko "Mörkö" Anttila kuuli suomalaisten suihkulähdejuhlista – Leijonat-tähdeltä sydämellinen viesti kotimaahan

– Siinä on niin nautinto pelata. Pistämme porukkana kaiken likoon. Kovan työn kautta pystyimme onneksi tänään auttamaan joukkuetta. On tämä hieno fiilis, Marko Anttila kommentoi puhelimitse MTV Urheilulle Leijonien juhlahumun keskeltä.

– Jokainen on joutunut jännittämään testejä. Se ei ole ollut helppoa, mutta olemme pystyneet keskittymään olennaiseen. Tämä on äärettömän vahva joukkue.

– Toivottavasti kaikki nauttivat. Tämä on ainutlaatuinen juttu. Pitäkää hauskaa siellä! Se on hieno asia, että jääkiekko on niin ihmisten sydämissä Suomessa. Tässä kopissa kaikki rakastavat tätä lajia ja on hieno nähdä, että siitä myös muut suomalaiset nauttivat.