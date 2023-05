Leijonat-valmentaja paljasti huikean tarinan Marko Anttilasta – ikoninen taival päättyi koskettavalla tavalla

– Sitten hän alkoi iskemään maaleja ratkaisuhetkillä. Viime vuonna olimme Slovakiaa vastaan puolivälierissä 0–2-tappiolla ja hän teki kaksi maalia. Olympialaisissa hänen ketjunsa teki finaalissa kaksi osumaa. Käsittämätön, hieno jääkiekkoilija ja ennen kaikkea huikea ihminen. Hänellä on poikkeuksellinen kyky, mitä moni muu urheilija voi vain kadehtia. Hän on yleensä kovissa paikoissa parhaimmillaan. "Stretsi" on hyvä esimerkki monelle siitä, mitä voi tapahtua, kun on kärsivällinen ja sinnikäs ihminen. Näin valmentajana on huikea kunnia, että on saanut seistä tuollaisen kapteenin rinnalla ja touhuta menemään. Siinä on isot saappaat jollekin täytettäväksi, Leijonien apuvalmentaja Manner hehkuttaa Anttilaa.