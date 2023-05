MM-kisoissa pamahti huikea jättipaukku – taustalla häärinyt Pekka Kangasalusta: "Vaikea löytää sanoja!"

MM-pronssipeli sunnuntaina 28.5. klo 15.20 USA-Latvia ja MM-finaali 20.20 Saksa-Kanada. Ensimmäinen studio C Moressa jo klo 14.30!

– Niin kuin huomaat, niin on aika vaikea löytää sanoja tälle tunteelle. Upeaa, Kangasalusta hymyili.,

– Voi olla todella ylpeä ja iloinen, että olemme tänne päässeet. Olemme olleet todella rauhallisia koko prosessin ajan, vaikka moni oli saattanut jossain vaiheessa hätääntyä. Meillä on hyviä johtajia tuossa kopissa ja olemme tehneet oikeita päätöksiä kaikkien asioiden suhteen. Olemme antaneet sopivasti vapauksia, olemme palautuneet hyvin peleistä, emmekä ole vetäneet mitään liian tiukalle. Olemme varmaan löytäneet aika hyvän tavan käsitellä tätä ryhmää ja noita yksilöitä. Matkan varrella on tehty paljon hyviä asioita, Kangasniemi perkaa.

Saksa kohtaa sunnuntain finaalissa Kanadan. Mikäli Saksa voittaa, on maailmanmestaruus sille ensimmäinen jääkiekon MM-tasolla.

– Ei se meille jättiyllätys olisi. Me uskomme siihen. Fiilis on tällä hetkellä huipussaan, mutta nythän se kovin työ vasta alkaa. Mahdollisuudet ovat olemassa. Olemme pelanneet koko turnauksen ajan hyvää jääkiekkoa, vaikka hävisimmekin kolme ensimmäistä peliä. Kaikki näkivät, että meissä on potentiaalia. Yhdessä pelissä voi tapahtua aina kaikkea, mutta luotamme siihen, että pystymme olemaan huomenna korkeimmalla korokkeella, Kangasalusta sanoi loppuhuipennuksen alla.