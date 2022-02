Jukka Jalonen nosti esiin häkellyttävän faktan Leijonien kultajoukkueesta – "Kertoo paljon"

– Se kertoo paljon joukkueen moraalista ja kyvystä kamppailla. Pelkästään systeemi ei ole se juttu, vaan jokaisen pelaajan täytyy täyttää oma paikkansa ja pystyä puolustamaan esimerkiksi Venäjän vahvoja hyökkääjiä vastaan. Systeemi ei sitä tee, vaan pelaajat sen aina tekevät. Meillä on hyvin simppeli systeemi, jonka pelaajat ovat ostaneet hyvin ja sitoutuneet siihen. Tietenkin taustalla on hyvä maalivahtipeli, Jalonen jakoi kehuja.

– Tämmöisen turnauksen voittaminen on mahtava juttu. Uskon, että kaikki, jotka ovat joukkueessa mukana – pelaajat ja johtoryhmä – olemme ylpeitä koko ryhmästä ja omastakin osaamisesta, niin kuin pitääkin olla terveellä tavalla. Kaikkia tarvitaan ja arvostetaan roolista riippumatta. Se on iso asia, jolla me suomalaisessa jääkiekossa pärjätään, Jalonen sanoi.

– On kunnia saada valmentaa Suomen maajoukkuetta ja saada mahdollisuus pelata kullasta olympialaisissa ja jopa voittaa se. Teimme suomalaista urheiluhistoriaa ja olemme ylpeitä siitä. Olemme iloisia ja Suomen kansa on varmasti puolestamme myös onnellinen.

– Olen osa valmennusjohtoa, jossa on neljä valmentajaa. Olen iloinen, että saan olla Suomen maajoukkueen valmentaja. Meillä on aina mahtavia pelaajia, jotka sitoutuvat rooleihinsa. Näitä jätkiä on helppo valmentaa. Koskaan ei tiedä voittaako vai häviääkö, mutta meillä on aina mahdollisuus pelata mitaleista. Minä en tee tätä yksin, vaan me kaikki yhdessä. Jos saamme hyviä tuloksia, se tulee yhteistyöllä.