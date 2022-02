Marko Anttila antanut positiivisen koronatestin

Anttila antoi positiivisen testituloksen seulontatestissä 19. tammikuuta, ja hänet on asetettu eristyshotelliin Pekingissä.

– Anttilalla ei ollut koronatautiin viittaavia oireita, eikä niitä seurannan aikana ole kehittynyt. PCR-testejä on seurattu lähes päivittäin ennen olympiamatkalle lähtöä. Yli kahden viikon jälkeen Anttilan PCR-testi on ollut ajoittain positiivinen, mikä on tyypillinen tilanne koronatartunnan jälkeen, Valtonen kertoo.