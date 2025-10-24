Edellinen Tanssii Tähtien Kanssa -treenisali oli Marko Keräsen mukaan monin tavoin erikoinen paikka.
Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettaja Marko Keränen joutui hyvästelemään TTK-parketin tähtioppilaansa Pippa Laukan kanssa sunnuntaina 19. lokakuuta parin pudottua kisasta.
Tämä syksy oli Keräselle 14. tuotantokausi ohjelmassa, jota on tehty 18 tuotantokauden edestä. Keränen tuli vuonna 2006 julkisuuteen ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella, kun hän toimi näyttelijä Kristiina Elstelän tähtiopettajana. Kaksikko eteni kisan finaaliin ja tuli toiseksi.
Vuosien varrella Keränen on tähtioppilaidensa kanssa päässyt useamman kerran finaaliin, joten ohjelman parissa on paiskittu hommia satojen tuntien edestä.
Ohjelman ikimuistoisimmat tilanteet liittyvät Keräselle erityisesti niihin hetkiin, kun hän on päässyt kisassa pitkälle parinsa kanssa. Kun väki TTK:ssa vähenee, myös harjoittelusta treenisalilla tulee yhä läheisempää oman parin kanssa.