Marko Keränen on todistanut selittämättömiä tapahtumia TTK-treenisalilla: "Vähän spooky meno" 8:04 Marko Keränen kertoo, millainen on TTK-tähtiopettajan työpäivä Julkaistu 52 minuuttia sitten Aino Haili aino.haili@mtv.fi Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiopettaja Marko Keränen joutui hyvästelemään TTK-parketin tähtioppilaansa Pippa Laukan kanssa sunnuntaina 19. lokakuuta parin pudottua kisasta. Tämä syksy oli Keräselle 14. tuotantokausi ohjelmassa, jota on tehty 18 tuotantokauden edestä. Keränen tuli vuonna 2006 julkisuuteen ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella, kun hän toimi näyttelijä Kristiina Elstelän tähtiopettajana. Kaksikko eteni kisan finaaliin ja tuli toiseksi. Vuosien varrella Keränen on tähtioppilaidensa kanssa päässyt useamman kerran finaaliin, joten ohjelman parissa on paiskittu hommia satojen tuntien edestä. Ohjelman ikimuistoisimmat tilanteet liittyvät Keräselle erityisesti niihin hetkiin, kun hän on päässyt kisassa pitkälle parinsa kanssa. Kun väki TTK:ssa vähenee, myös harjoittelusta treenisalilla tulee yhä läheisempää oman parin kanssa.





– Kun se toisen kanssa tekeminen ja oleminen syventyy, ne ovat kirkkaimpana mielessä. Kun istutaan alas johonkin ja mietitään, mitä on vielä tekemättä. Se vuorovaikutus, Keränen kertoo.

Edelliseltä TTK-treenisalilta Keränen muistaa myös hämmentäviä hetkiä. Kun Keränen tanssi yhdessä Laura Voutilaisen kanssa vuonna 2010, todistivat he muiden TTK-osallistujien lisäksi kummallisia asioita.

– Siellä kummitteli. Useampi ihminen näki tai koki tämän "kummituksen".

– Muistan, että silloin oli vähän spooky meno, kun finaalissa oli aina kaksi paria. Sitten kun treeniksellä ei hirveästi muita pyörinyt, vaan siellä oli aina pelkästään se pari ja kummitus.

Keräsen mukaan kyseinen "kummitus" näyttäytyi siten, että se tuli treenisalin ovelle tarkkailemaan harjoituksia.

– Yhtäkkiä ovi aukesi ja siellä ei ollutkaan ketään. Ja pari kertaa siellä näkyi semmoinen hahmo, Keränen kertoo.

Jos toivoa saisi, Keränen sanoisi, että kyseessä olisi vuonna 2016 edesmennyt Kristiina Elstelä.

– Ehkä Krisse käy katsomassa, että ruodussa pysytään, eikä löperöidä. Krissen suosikkisanonta oli, että "ei sitten löperöidä"

Tanssii Tähtien Kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.