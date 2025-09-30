Marko Keränen tuli koko kansan tuntemaksi tähtiopettajaksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäisellä kaudella vuonna 2006.

Marko Keränen on yksi niistä TTK:n tähtiopettajista, joka on viettänyt satoja ja jopa tuhansia tunteja Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman treenisalilla, joka on vuosien varrella vaihtanut sijaintiaan muutamaan otteeseen.

Ensimmäistä kertaa Keränen oli mukana TTK:ssa sen aivan ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2006, jolloin hän tanssi näyttelijä Kristiina Elstelän parina.

Tähtipari todella tanssi itsensä suomalaisten sydämiin ja ohjelman finaaliin asti, jossa he tulivat toiseksi, laulaja Tomi Metsäkedon ja tähtiopettaja Sanna Hirvaskarin vietyä voiton.

Tällä kaudella Keränen tanssii lääkäri Pippa Laukan tähtiopettajana. Tanssit Elstelän kanssa aivan ensimmäisellä Keränen kuitenkin muistaa yhä "kuin eilisen", ja TTK-treenikseltä löytyy myös muistutuksia siitä. Yksi konkreettisimmista on treeniksen käytävän seinää koristava juliste Elstelästä ja juoksija Markus Pöyhösestä ensimmäiseltä kaudelta.

Aina kuvan ohi kulkiessaan Keränen muistaa sen päivän tanssiharjoitukset, kun Elstelällä ja Pöyhösellä oli ollut julisteen mainoskuvaukset.

– Nuo kengät olivat kuulemma olleet kaksi kokoa liian pienet. Joka kerta, kun kävelen tästä ohi ajattelen, että voi että, Krissen jalkoihin sattui noissa kuvauksissa, Keränen kertoo.

Muutenkin juliste muistuttaa Keräselle, mistä on lähdetty.

– Kyllä koen, että tämä eka kausi oli se, Krista Siegfridsiä lainatakseni, "kaikkien aikojen kausi" minulle, koska eihän me tiedetty yhtään, mihin syvään päätyyn heitettiin saman tien.

Kristiina Elstelä menehtyi vuonna 2016.

Yllä olevalla videolla Marko Keränen paljastaa, millainen on TTK-tähtiopettajan työpäivä.