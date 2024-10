Niina Lahtinen säväytti TTK-parketilla ennennäkemättömällä tavalla – häkeltyi itsekin: "Käyty jo ilmeisesti kopiohuoneessa riehumassa"

– Hän on kuitenkin siis mitä, 20-vuotias, niin hän tuolla puhui ihmisen hyvyydestä, aurasta, siitä mitä energiaa annat, niin sitä energiaa saat. Niin mietin vain, että kuka buddha tänne tuli yhtäkkiä luennoimaan. Se oli jotenkin tosi kiva, tässä aina unohtaa sellaiset asiat, kuten läsnäolot ja muut, ihanaa kun on ihmisiä, jotka niistä muistuttavat, Lahtinen iloitsi.

– En ehkä tiedä, kuka toimistossa käyttäisi tällaista vaatetta, että on käyty jo ilmeisesti kopiohuoneessa riehumassa. Mutta on ollut kyllä, se on aina ihanaa, kun kaikki tulevat sanomaan, että onpa hyvä look. Ja olen kaikille sanonut, että siitä on kiitos Kastanjalle, sekä meidän superhyvälle maski- ja pukutiimille myöskin.