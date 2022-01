Marko Jantusen tarina taipuu elokuvaksi – menestysohjaaja lyö päihteisiin sortuneen kiekkoilijan elämän värikkäät tarinat peliin: "Tapahtunut paljon selvinpäinkin"

"Severi on minua komeampi"

Jantunen tulee paikalle tuttu pilke silmäkulmassaan, hyvinvoivan näköisenä. Vastassa on muun muassa häntä elokuvassa esittävä Severi Saarinen .

– Severi on minua paljon komeampi, Jantunen räväyttää ilmoille tutun naurunsa.

Elokuvan tekijätiimi valmistelee kuvausta kaukalon laitamilla. Jää on kiillotettu parhaaseen kuntoonsa. Tekisikö mieli jäälle luistelemaan?

– Aina tekee. Se on ollut sellainen turvasatama lapsuudesta asti.

"Pohjakosketuksia oli monia"

Sen jälkeen elämä oli kuin moottoripyörän sivuvaunussa, joka on irrotettu kaarteessa.

Sattuu ja tapahtuu, selvinpäinkin

– Jantuselle on tapahtunut paljon hyviä ja huonoja asioita. Sitä soppaa tässä hämmennellään, ohjaaja Aleksi Mäkelä kuvailee.

– Jarna on hyvä suustaan, yritetään tuoda sitä esille. Hänelle on tapahtununut paljon ihan selvinpäinkin.

Mäkelän mukaan isot asiat elokuvassa ovat sinänsä totta, mutta hän ei kanna murhetta yksityiskohtien paikkansapitävyydestä. Kyse on kuitenkin draamaelokuvasta, ei dokumentista.

Tutustumassa päihdetyöhön

Jantusen ja Saarisen olemuksessa on samanlaista ilmeikkyyttä. Ja on heissä muutakin yhtäläisyyttä: Saarinen on elänyt elämänsä viisi ensimmäistä vuotta Lahdessa, Jantusen kotikaupungissa.