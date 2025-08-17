Nimekäs pelaaja hamuaa paluuta Naisleijoniin – ura jatkuu miesten sarjassa: "Päätös oli helppo"

Meeri Räisänen
Olympialaisiin havitteleva Meeri Räisänen on pelannut viimeksi Naisleijonissa vuonna 2022.HHOF-IIHF Images/All Over Press
Julkaistu 25 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tuomas Hämäläinen

tuomas.hamalainen@mtv.fi

@TuoHamalainen

Meeri Räisänen jatkaa pelaamista jääkiekon miesten II-divisioonassa laukaalaisessa Gladiators HT:ssä. Kokenut maalivahti tavoittelee paluuta Naisleijoniin ja paikkaa olympialaisiin.

Maajoukkueessa viimeksi vuonna 2022 pelannut Meeri Räisänen, 35, kertoi aiemmin tänä vuonna MTV Urheilulle suureksi tavoitteekseen palata Naisleijoniin ja edustaa maajoukkuetta vielä arvokisoissa. Kaksinkertainen olympia- ja MM-pronssimitalisti on nyt solminut vuoden jatkosopimuksen laukaalaisen Gladiators HT:n kanssa ja edessä on kolmas kausi seurassa, joka voitti viime sesongilla miesten II-divisioonan lohkonsa.

– Päätös oli loppupeleissä helppo. Kokonaisuus Laukaassa ja Jyväskylässä tukee erinomaisesti tavoitettani tavoitella paikkaa Milanon olympiajoukkueessa, Räisänen sanoo.

Tunnetuimpiin suomalaisiin naiskiekkoilijoihin lukeutuva maalivahti luonnehtii harjoitteluolosuhteiden olleen sekä jäällä miesten kanssa että fysiikkaharjoittelussa Peetu Lehmuksen alaisuudessa laadukkaimmat hänen urallaan. Räisänen kiteyttää elämän palasten olleen vuosien ajan kohdallaan menestymistä varten.

– Arkeni kokonaisuudessaan puskee joka päivä olemaan parempi, kun harjoittelen parempien kanssa. Iltaisin harjoittelen oman joukkueeni kanssa, ja JYP-juniorit ovat aina olleet tukenani urallani, niin tänäkin vuonna, ja pääsen aamuharjoittelurinkiin U20–U18-joukkueiden kanssa.  

– Koen olevani arvostettu ja tärkeä joukkueessani, voin hyvin arjessani, ja kaikki muukin on elämässä tasapainossa. Ne ovat avaintekijöitä menestykseen.

"Kovan luokan ammattilainen"

Meeri Räisänen NaisleijonatTorjuuko Meeri Räisänen Naisleijonissa alkavalla kaudella?HHOF-IIHF Images/All Over Press

Räisänen nostettiin viime kaudella laukaalaisjoukkueen kapteenistoon. Se kertoo Gladiatorsin päävalmentaja Jani Hakkaraisen mukaan paljon kokeneen maalivahdin merkityksestä, toisten huomioimisen taidosta ja arvostuksesta joukkueessa.

– Hienoa, että Meeri on löytänyt itselleen "kodin" ja ympäristön, jossa kehittyä ja haastaa itsensä äärimmilleen jokaisena iltana, Hakkarainen kommentoi.

Räisäsen esimerkki ja ammattimaisuus auttaa päävalmentajan mukaan kaikkia joukkueessa "ylittämään riman jokapäiväisessä tekemisessä". Kokeneesta maalivahdista on ollut myös suuri apu joukkueen nuorille pelaajille.

– Sen lisäksi, että Meeri on pitkäjänteisellä työllä raivannut itsensä vakiokokoonpanoon, hän on myös voittava maalivahti ja pystyy auttamaan joukkuettamme näinkin kovassa sarjassa. 

– On ollut mahtavaa nähdä näin läheltä, miten kovan luokan ammattilaisesta on kyse ja miten paljon Meeri on kehittynyt parissa vuodessa henkisesti ja fyysisesti. 

Räisänen torjui viime kaudella kymmenessä ottelussa. Torjuntaprosentiksi tilastoitiin 89,6. 

JääkiekkoUrheilu

