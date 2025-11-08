Helena Ahti-Hallberg on surullinen siitä, että Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski joutuivat keskeyttämään TTK:n.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssittiin sunnuntaina 2. marraskuuta halloween-teeman tahtiin. Suorassa lähetyksessä ei draamalta vältytty, kun jakson aluksi ilmoitettiin, että entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila joutuu keskeyttämään TTK:n loukkaantumisen takia. Sen johdosta hän ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski putosivat kilpailusta.

Tuomari Helena Ahti-Hallberg kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen jälkeen kaikkien olevan järkyttyneitä siitä, että Anttilan TTK-taival päättyy tällä tavalla.

Lähetyksessä nähtiin Anttilan ja Lehmuskosken tanssi, jossa kiekkoilijaa paikkasi tähtiopettaja Anssi Heikkilä. Ahti-Hallbergin mukaan esityksen nähtyään hän harmistui entistä enemmän siitä, ettei Anttila päässyt tanssimaan sitä.