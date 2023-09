Maria Guzenina omisti TTK-tanssinsa muistisairaalle äidilleen – herkistyi kyyneliin suorassa lähetyksessä: "Se on herättänyt hänessä jotain"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kolmannen suoran lähetyksen päätteeksi ohjelmasta putosivat kansanedustaja Maria Guzenina tanssiopettajansa Sami Heleniuksen kanssa, jotka joutuvat nyt jättämään TTK-parketit taakseen.

Kaksikko kertoi, että kameroiden sammumisen jälkeen TTK-joukko oli viettänyt yhdessä koskettavan hetken studiolla, kun kaikki olivat kokoontuneet hetkeksi yhteen lähetyksen päätyttyä.

– Se oli itseasiassa aika liikuttava, herkkä, ihana hetki, siitä jäi tosi hyvä muisto, Guzenina kertoi Huomenta Suomen sohvilla tiistaina 26. syyskuuta.

– Sä pidit sen vaan aika lyhyenä, että kaikki pääsee treenaamaan ja nukkumaan, Helenius tokaisi vierestä.

Helenius kertoi, että pudotus TTK:sta on aina harmillinen paikka myös opettajalle. Hän on kuitenkin erityisen tyytyväinen siihen, että "tanssin kipinä on sytytetty". Guzenina vahvisti, että se roihuaa hänen kohdallaan todella vahvasti.

Guzenina ei itse koe kertomansa mukaan varsinaisesti pettymystä TTK-taipaleensa päättymisestä.

– Ne viikot, jotka on saanut viettää tuossa, ovat olleet todella huikeita. Se on jo itsessään se palkinto, minkä siitä on saanut.

Yksi haaste TTK-matkan aikana on sellainen, joka ei hevillä Guzeninan mielestä unohdu.

– Varmaan se pelottavin oli tehdä voltti takaperin ihan ensimmäisessä lähetyksessä. Sami sitä ehdotti. Hetken mietin, että sanonko ei, en tuohon lähde, etten ole ikinä eläessäni tehnyt volttia taaksepäin, en edes lapsena.

– Sitten ajattelin, että kun on tämmöiseen lähtenyt, ja Sami sanoi, että se on mahdollista. Niin miksei se olisi mahdollista minulle.

Guzenina kertoi ennen kauden alkua omistavansa tanssinsa muistisairaalle äidilleen. Hän kertoi näyttäneensä tansseja äidilleen.

– Olisi ollut ihanaa, jos äitini ei olisi ollut vielä niin muistisairas, kun hän on. Mutta tiedän, että kun hän on nähnyt tanssini nyt, niin se on herättänyt hänessä jotain. On ollut todella liikuttavaa istua siinä hänen vieressään ja näyttää hänelle iPadilta niitä tansseja, Guzenina kertoi herkistyneenä.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka Maria Guzenina herkistyi puhuessaan äidistään. Haastattelun näet kokonaisuudessaan alla olevalta videolta.

10:30