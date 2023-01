Markku Pölönen on suomalaisen miehen mielenmaiseman kuvaaja – tuoreessa Hamsterit-elokuvassa mies ohjasi myös hiirinäyttelijöitä

Pölösen elokuvissa kuvataan usein suomalaisen miehen mielenmaisemaa. Ohjaaja on omien sanojensa mukaan ollut kiinnostunut miehen roolista historian eri vaiheissa.

– Kun on tätä ikää tullut, ja on elänyt lapsuutensa 14 ensimmäistä vuotta sähköttömässä talossa, nähnyt miesten eri roolit. Nähnyt minkälaisia ne oli ennen ja minkälaisia ne ovat nyt.

Konkari uuden edessä

– Meillä on pitkä yhteinen taival. Peten suhtautuminen työntekoon on mutkatonta. Hän lukee käsikirjoituksen ja ryhtyy roolihahmoksi. Silloin näyttelijä on oman hahmonsa asiantuntija, Pölönen sanoo.