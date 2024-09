Elokuvaohjaaja Mika Kaurismäen viikon reissu Brasiliaan muuttui 30 vuodeksi: "Kulttuurien ja luonnon sulatusuuni"

Elokuvaohjaaja Mika Kaurismäen, 68, ura alkoi jo 1980-luvun alussa ja hän on tuttu muun muassa Mielensäpahoittaja-elokuvistaan.

Elokuvasarjan uusin tulokas Mielensäpahoittajan rakkaustarina saa ensi-iltansa 6. syyskuuta. Pääosissa ovat Heikki Kinnunen ja Jaana Saarinen, ja elokuva perustuu Tuomas Kyrön kirjaan.

Kinnusen hahmo on varsin yrmy ja perinteisiin kangistunut suomalainen mies, jonka elämään astuu uuden elokuvan myötä rakkaus. Kaurismäen mukaan Kinnusta on aina helppo ohjata, koska hän on miettinyt hahmonsa hyvin tarkkaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kun hän laittaa karvahatun päähänsä, hän alkaa hahmoksi. Oli mielenkiintoista lähteä tekemään juuri tätä elokuvaa, koska tämä on hieman erilainen kuin aiemmat. Tässä Mielensäpahoittaja nuortuu ja avautuu ja tunteet tulevat pintaan. Nuoremmista pojista taas tulee Mielensäpahoittajia, Kaurismäki kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 5. syyskuuta.

Kaurismäki on asunut Brasiliassa elämänsä aikana 30 vuotta ja hänellä on siellä asunto edelleen. Samalla hän on asunut myös Suomessa. Alun perin ohjaaja meni Brasiliaan viikoksi festivaaleille, mutta reissusta tulikin aika paljon pidempi.

– Se on maagisena ja mystisenä paikkana aina kiinnostanut. 80-luvun lopussa tein siellä elokuvan ja jäin sinne, mutten koskaan päättänyt muuttaa sinne pysyvästi. Se on mieletön kulttuurien ja luonnon sulatusuuni. Se on enemmänkin maanosa kuin yksi maa, Kaurismäki kertoi.

Katso yllä olevalta videolta, mitä mieltä Mika Kaurismäki on Hollywoodista.

Haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan alta.