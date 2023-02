Onni Tommila ystävystyi lähes kymmenen vuotta sitten Samuel L. Jacksonin kanssa – sai näyttelijätähdeltä lahjan, joka on tallessa yhä

Näyttelijä Onni Tommila, 24, on kunnostautunut varsin nuoresta asti ohjaaja Jalmari Helanderin elokuvien tähtenä. Nyt hänet nähdään Helanderin tuoreimmassa teoksessa Sisu , joka sai ensi-iltansa perjantaina 27. tammikuuta. Elokuvan kuvaukset syksyllä 2021 Lapin Nuorgamissa olivat haastavat.

Tommilan roolihahmo elokuvassa on nuori natsi toisessa maailmansodassa, joka muiden mukana vetäytyy Suomesta välirauhan aikana, tuhoten samalla Lappia poltetun maan taktiikalla. Natsijoukko kohtaa matkallaan kullanhuuhtoja Aatamin, ja päätyy jahtaamaan tätä erämaassa himoiten hänen löytämäänsä aarretta.

Aatamia esittää elokuvassa Onni Tommilan isä Jorma Tommila. Isä ja poika ovat tehneet elokuvia ennenkin yhdessä, ja Onni Tommilan mukaan kuvauksissa on aina hyvä, tuttu ja turvallinen ilmapiiri, kun Jorma-isä on mukana. Tällä kertaa elokuvassa oli kuitenkin erikoisempi asetelma Tommiloiden hahmojen välillä.

– Kyllä oli mielenkiintoista, kun tällä kertaa oli näin päin, että piti yrittää tappaa omaa isäukkoaa. Mutta elokuvahan se vaan on, Tommila nauraa.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Tommila kertoo tukeutuvansa isänsä neuvoihin usein kuvauksissa. Kokeneelta konkarilta on hyvä ottaa vastaan oppeja, ja Tommila kertookin tekevänsä vastaisuudessakin mieluusti lisää elokuvia isänsä kanssa, mikäli se on vaan mahdollista.

– Aksel on oikeastaan aika mielenkiintoinen kaveri. Tuntuu, että hän on ehkä vähän vastakohta minulle: tosi energinen siellä kameran ulkopuolella ja fiiliksiä nostattava tyyppi. Mutta samantien, kun kamera käy, hänellä on ihan uskomaton keskittyminen.