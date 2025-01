Kari Hietalahti nähdään "Suomen pahimman miehen roolissa": "Pahan ihmisen näytteleminen on tosi mielenkiintoista"

Näyttelijät Kari Hietalahti ja Ville Virtanen kertovat uutuuselokuvasta Huomenta Suomessa.

Ohjaaja Klaus Härön Ei koskaan yksin -uutuuselokuvaa tähdittävät näyttelijät Kari Hietalahti ja Ville Virtanen. Miehet kertovat elokuvasta Huomenta Suomen haastattelussa.

Elokuva kertoo toisen maailmansodan aatosta, jolloin Euroopassa eletään pimeää aikaa ja Suomi ottaa vastaan pakolaisia Saksasta ja Itävallasta. Hietalahti esittää elokuvassa Valpon päällikköä Arno Anthonia, joka etsii Suomesta juutalaisia.

– Kyllä hänestä oli tietoja ja kyllä hän varmaan oli, yksiä Suomen pahimpia miehiä. Ajattelin, että hän on virkamies, joka hoitaa omaa agendaansa, Hietalahti kuvailee.

– Hän on voimakkaasti saksalaismyönteinen. Ainahan pahan ihmisen näytteleminen on tosi mielenkiintoista. Se on jopa mielenkiintoisempaa kuin hyvän ihmisen näytteleminen, Hietalahti jatkaa.

Virtanen kertoo vaikuttuneensa kollegansa roolityöstä.

– Hyvän koomikot paranee vanhetessaan. Pahasta ihmisestä tulee jopa inhimillinen, Virtanen kertoo