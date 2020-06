Tulvaturismi aiheuttaa ongelmia ja harmia Lapissa: viranomaistoimintakin estynyt uteliaiden takia

Luonnonilmiöt kiinnostavat aina ihmisiä ja sellaiseksi ovat nousseet myös Lapissa parhaillaan huippuaan lähestyvät suurtulvat. Rovaniemen kaupungininsinööri Olli Peuraniemen mukaan tulvaturismista on syntynyt myös pulmia.

Uteliaiden ajelu veden uhkaamilla asuntoalueilla on vaikeuttanut tulvasuojausten rakentamista ja estänyt viranomaisten liikkumista, jopa hälytysajoneuvoliikennettä. Veneet ja vesiskootterit nostavat puolestaan aaltoja ja vaurioittavat suojauksia.

Rovaniemellä tulvaa on hoidettu kokemuksella. Sekä kaupungin että ely-keskuksen tulva-asiantuntijat ovat jäämässä eläkkeelle. Lapin ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki on asunut yli 60 vuotta tulvarannalla, joten hän tietää mistä puhuu.

– Kyllä sitä joskus on aina joku kysynyt, että oletko koskaan edes käynyt katsomassa, että miltä se näyttää, mutta siihen on ollut helppo vastata, että on sitä joku kerta tullut katsottua.