Markku Kanerva kommentoi Huuhkajien hyökkääjäkilpailua: "Suunniteltu tietty rooli" – pettyi faneihin

Italian pääsarjassa Serie A:ssa Veneziaa kipparoiva Joel Pohjanpalo on ollut yksi Huuhkajien puhutuimpia pelaajia, kun hyökkääjä jäi syyskuun otteluissa puolen tunnin peliaikaan. Alkukauden pienestä loukkaantumisestaan väkevään pelikuntoon toipunut Pohjanpalo on kertonut olevansa pettynyt vähäisestä maajoukkuevastuusta, mutta kaksi Serie A -maalia iskenyt suomalainen ei ottanut ottelun aattona kantaa asemaansa.

– Me kaikki puhallamme samaan hiileen, oli se rooli mikä oli. Se on kaikista tärkein asia, Pohjanpalo totesi mediatilaisuudessa.

– Kaikille joukkueeseen valituille pelaajille on suunniteltu tietty rooli. "Jolle" on hyvässä vireessä, samoin kuin esimerkiksi Benjamin Källman. Teemu Pukilla on ollut tietenkin vähän vaivoja, mutta meillä on hyökkäykseen paljon hyviä vaihtoehtoja, Kanerva kommentoi erityisesti keskushyökkääjien tilannetta.