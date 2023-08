Markku Kanerva esitti toiveen Pohjois-Amerikkaan – siitä vähät välitettiin

Suomi kohtaa ensi viikon torstain vierasottelussa Kazakstanin lyhyellä valmistautumisajalla, sillä joukkue saadaan kokonaisuudessaan yhteen vasta kaksi päivää ennen ottelua. Kazakstan on Suomen kanssa tasoissa yhdeksässä pisteessä, joten ottelussa pelataan karsintajatkon kannalta isoista asioista.

– Meillä on käytännössä kaksi harjoitusta tiistaina ja keskiviikkona ennen ottelua. Se ei ole optimaalista, mutta meidän on sopeuduttava näihin olosuhteisiin, Kanerva pohdiskeli Huuhkajien tiedotustilaisuudessa.

Suomella on Kazakstanista mukavia muistoja kahden vuoden takaa, kun joukkue kaatui MM-karsinnoissa kahteen otteeseen. Nyt Kazakstan on napsinut Suomen tavoin jo kolme karsintavoittoa, komeimpana kotiyllätys Tanskasta 3–2.

– Kazakstan on osoittanut menneensä joukkueena eteenpäin. Se on äärimmäisen kova kotijoukkue, mutta jos saamme samantasoisen pelin kuin MM-karsinnoissa (2–0-vierasvoitto), homma hoituu kyllä, Kanerva sanoi.

Kaksipiippuinen MLS

Huuhkajien karsintajoukkueessa on toistaiseksi kuusi pelaajaa, jotka ovat vaihtaneet kesäkuun karsintaottelujen jälkeen seuraa. Pohjois-Amerikan MLS-liiga sai Euroopasta kaksi suomalaista lisää, kun hyökkääjä Teemu Pukki siirtyi Minnesotaan ja laitapuolustaja Jere Uronen Charlotteen.

– Jos ajatellaan heidän valmistautumistaan maaotteluihin, siinä on aina omat tietyt ongelmansa, kun ajatellaan sitä pitkää matkustamista Pohjois-Amerikasta. Mutta se on positiivinen asia, että pelaajat pääsevät pelaamaan joukkueissaan ja hyvässä sarjassa, Kanerva pyöritteli.

MLS-pelaajista Huuhkajien mukana on myös Inter Miamin Robert Taylor, joka on esiintynyt floridalaisjoukkueessa edukseen Lionel Messin rinnalla. Austinin puolustaja Leo Väisänen ei vielä toipunut loukkaantumisestaan Huuhkajien matkaan. Minnesotan Robin Lod on polvivamman takia sivussa vielä pidempään.