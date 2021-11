Näin Huuhkajat etenee historialliseen MM-jatkokarsintaan – Markku Kanervalta tyly kiteytys haasteesta: "Miljardin arvoinen nippu"

Suomen jalkapallomaajoukkue osoitti vuosi sitten, että se pystyy kaatamaan Ranskan panoksettomassa ottelussa, kun se yllätti löysästi pelanneen maailmanmestarin Marcus Forssin ja Onni Valakarin maaleilla Pariisissa 2–0.

Tuolloinkin kentällä vilisi maailmanluokan supertähtiä Manchester Unitedin Paul Pogbasta lähtien.

Tiistaina Helsingissä pelataan toki virallista MM-karsintaottelua, mutta kollektiiviset panokset Ranskalla ovat yhtä mitättömät kuin vuosi sitten pelatussa maaottelussa. Les Bleus varmisti MM-kisapaikkansa ja karsintalohkon voittonsa jo viikonloppuna.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps lähettää Olympiastadionin nurmelle täysin varamiehisen joukkueen.

Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan mukaan ongelma on vain se, että Ranskan kakkosmiehistökin on paperilla kovempi kuin ylivoimaisen suuri osa maailman maajoukkueista.

– Jos katsotaan Ranskan pelaajistoa, niin miljardin arvoinen nippu niillä on kasassa. Sieltä löytyy vaihtoehtoa, Kanerva totesi.

Mittatikuksi nousseen Transfermarktin perusteella Ranskan avauskokoonpanon pelaajien yhteenlaskettu arvo lauantain ottelussa Kazakstania vastaan oli 599 miljoonaa euroa.

Suomen koko 23 pelaajan A-maajoukkueen yhteenlaskettu arvo jää Transfermarktissa reilusti alle 50 miljoonan euron. Vertailua ei ole mielekästä tästä enää syventää, mutta eron mittakaava tulee selväksi.

– Emme voi liikaa keskittyä siihen nimilistaan, joka on kokoonpanossa. Mietitään, miten pystytään eliminoimaan Ranskan vahvuudet ja sitten hyödyntämään ne vähät heikkoudet, joita Ranskan kaltaisessa laatujoukkueessa löytyy, Kanerva linjasi.

Uransa sadannen maaottelun tiistaina pelaava Teemu Pukki pohti kylmän ilman suosivan mahdollisesti suomalaispelaajia. Sadettakin luvattu.

– Varmasti meidän pelaajamme ovat tottuneempia pelaamaan tuollaisessa kelissä kuin Ranskan. Varmaan siitäkin voidaan hakea jonkunlaista hyötyä, Pukki totesi.

Näin Suomi etenisi jatkokarsintaan

Suomi kohtasi Ranskan viimeksi syyskuussa Lyonissa. Yksipuolinen ottelu jäi lopulta yllättävän vähämaaliseksi, kun isäntä vei ottelun 2–0 Antoine Griezmannin maaleilla.

– Ranskaa vastaan yksi jos toinen on varmaan vaikeuksissa. Kaksi maalia päästettiin siellä. Se on yksi oleellinen juttu, että pystyttäisiin puolustamaan niin hyvin, ettei maaleja päästettäisi, mikä on totta kai vaikeaa Ranskan tasoista vastustajaa vastaan. Toisella puolella pitäisi myös maaleja tehdä, Kanerva summasi.

Kanerva tietää realiteetit kuten kuka tahansa sarjataulukkoon ja karsintalohkojen sääntöihin perehtynyt. Suomi voi pahimmassa tapauksessa tarvita voiton Ranskasta, jotta se saavuttaisi lohkon kakkostilan ja paikan MM-jatkokarsinnoissa.

Ennen päätöskierrosta Suomi johtaa pääkilpailija Ukrainaa kahdella pisteellä. Ukraina puolestaan kohtaa vieraissa Bosnia ja Hertsegovinan, jolla ei ole enää mahdollisuuksia jatkoon.

Jos Ukraina voittaa enemmän kuin yhdellä maalilla, Suomi tarvitsee voiton Ranskasta. Yhden maalin voitossa Suomi tarvitsee vähintään tasapelin ja mielellään suurinumeroisen sellaisen.

Tasapistetilanteessa vertailtaisiin Ukrainan ja Suomen maalieroja ja tämän jälkeen tehtyjä maaleja. Jos ne ovat joukkueilla identtiset, Ukraina etenee jatkoon keskinäisten otteluiden vertailussa.

Jos Bosnia venyy kotonaan voittoon tai tasapeliin, Suomi pelaa varmuudella MM-jatkokarsinnoissa ensimmäistä kertaa maajoukkueen historiassa.

Laitapakkipula

Suomen yksi pelillisistä kipukohdista on puolustuksen oikea laita. Jo valmiiksi ohuesta materiaalista Ranskaa vastaan sivussa on kaksi kärkivaihtoehtoa oikean laitatuen tai laitapuolustajan paikalle. Nikolai Alho on loukkaantunut, ja Jukka Raitala on Bosnia-ottelun punaisen kortin vuoksi pelikiellossa.

Täsmällisiä vaihtoehtoja kyseiselle pelipaikalle on jäljellä enää yksi.

– Albin Granlund on terve, reisi on testattu ja hän on täydessä pelikunnossa, Kanerva informoi.

32-vuotias Granlund pelaa ammatikseen Puolan pääsarjaseurassa Stal Mielecissä.

– Tämä joukkue on näyttänyt, että se pystyy paikkaamaan menetyksiä. Se on tämän joukkueen vahvuuksia, Kanerva muistutti.

Ranskan kokoonpanon arvuuttelulle Kanerva ei ole uhrannut liiammin aikaa.

– Se selviää noin 75 minuuttia ennen ottelun alkua. Tarvittaessa vähän täsmennetään ohjeita joukkueelle yksittäisistä pelaajista, mitä pitää huomioida heidän tekemisestään, Kanerva mietti.

Suomi lähtee otteluun erittäin todennäköisesti Kanervan nykyisin suosimalla 5–3–2-ryhmityksellä.

Suomen mahdollinen avauskokoonpano (5–3–2):

Lukas Hradecky;

Albin Granlund, Leo Väisänen, Robert Ivanov, Daniel O’Shaughnessy, Jere Uronen;

Robin Lod, Rasmus Schüller, Glen Kamara;

Teemu Pukki, Marcus Forss.