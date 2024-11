Huuhkajat päätyi nöyryyttävälle listalle – "Selkä seinää vasten"

Samalla Huuhkajista tuli vasta kuudes maajoukkue, jonka alavireisesti räpiköinyt Irlanti on pystynyt voittamaan 2020-luvun kilpailullisissa otteluissaan.

Pakkovoitto

Lokakuun tappiopelin myötä Huuhkajat on torstaina Dublinissa pakkovoiton edessä. Suomi on B-liigan lohkossaan viimeisellä sijalla nollassa pisteessä, ja vain voitto pitäisi Huuhkajat mukana säilymiskamppailussa kolmessa pisteessä olevaa Irlantia vastaan. Tasapelikin tietäisi Suomen putoamista C-tasolle jo ennen sunnuntain Kreikka-peliä.

– Meidän on parannettava pelinavaamistamme ja rakenteluvaihettamme. On saatava heitä (Irlannin pelaajia) liikutettua ja löydettävä ja hyödynnettävä tiloja kentällä. Pyrimme venyttämään heidän muotoaan pystysuunnassa ja mieluiten myös leveyssuunnassa, Suomen apuvalmentaja Teemu Tainio listasi Huuhkajien hyökkäyssuunnitelmaa Teams-tilaisuudessa.

Päävalmentaja Markku Kanerva sai kesällä valmennustiimiinsä apureikseen Tainion lisäksi Jani Honkavaaran ja Tim Sparvin . Syksyn peleissä Suomi on pyrkinyt muun muassa prässäämään vastustajiaan aiempaa hanakammin, mutta tuloksiksi uudistukset eivät ole vielä kääntyneet. Huuhkajat on tehnyt Kansojen liigassa vain kaksi maalia neljässä ottelussa.

– Suuntamme on ehdottomasti oikea. Ideat ja ajatukset alkavat sisäistyä pelaajille, ja on selvää, että se auttaa. Olemme nyt selkä seinää vasten ja tarvitsemme näistä kahdesta pelistä tulosta, Tainio totesi.

Källman säkenöi Puolan maalipörssissä

Puolan liigassa maalipörssin kärkipaikalle ampaissut Benjamin Källman on yksi nimi, johon katseet maalinteossa kääntyvät.

Kolmatta kauttaan Cracoviassa pelaava Källman on tehnyt joukkueelleen jo kymmenen maalia, kun kierroksia on takana vasta 15. Viime kaudella EIF:n kasvatti teki yhdeksän ja toissa kaudella kuusi osumaa.

– Ihan varmasti viime kausien kokemus on auttanut tällä kaudella. Tämän kauden alku on ollut helpoin ja paras, mikä minulla on ollut. Koen, että olen parempi pelaaja kuin viime kausina, mutta olen myös oppinut, miten sarja toimii, Källman tuumaili taivaltaan Puolan liigassa.