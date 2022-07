Markkinoille toinenkin pakote-Lada – raavitaan kasaan niistä osista, mitä varastosta löytyy

1:41

KATSO MYÖS: Ladalla on paikkansa monen suomalaisenkin sydämessä. Kerroimme muutama vuosi sitten euralaisesta Matiaksesta, joka on kovan luokan Lada-harrastaja. Nuorimies on omistanut elämänsä aikana toistasataa ikonista venäläisautoa.