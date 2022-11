Tämä ei ole vitsi: Tässä tulee upouusi "Moskvitsi" – uutuutena varuste, jota Ladastakaan ei enää löydy

Moskvitsh-merkkisten autojen tuotanto on käynnistynyt Moskovan liepeillä. Autojen myynti aloitettiin jo alkuvuodesta, ja ensimmäiset uudet Mosset rullasivat tuotantolinjalta viimein keskiviikkona 23. marraskuuta. Tuotantokumppanina toimii kuorma-autovalmistaja Kamaz.

Katumaasturimallinen Moskvitsh 3 ei ole venäläisten oman tuotekehityksen tulosta, vaan kyseessä on uudellenbrändätty kiinalainen JAC JS4, jota myydään Kiinassa myös nimellä Sehol X4.

Mosse saa muiden vähän nykyaikaisempien ominaisuuksien ohella myös lukkiutumattomat ABS-jarrut, joita ei tällä hetkellä ole tarjolla esimerkiksi Ladaan . Auto on varustettu myös kevytmetallivanteilla, LED-päiväajovaloilla ja kojelaudasta löytyy kosketusnäyttö.

Auto on niin ulkoisesti kuin teknisestikin itse asiassa kohtuullisen moderni, vaikka myynnissä onkin toistaiseksi vain bensamalleja.

Perusversion konepellin alta löytyy 1,6-litrainen kone, josta otetaan irti 109 hevosvoimaa. Tehokkaammassa mallissa on 1,5-litrainen bensaturbo, joka tarjoilee lähes 150 heppaa. Kumpikin versio on etuvetoinen. Valikoimaan on myöhemmin tulossa myös täyssähköinen malli 400 kilometrin toimintamatkalla.