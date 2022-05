Mosset palaavat tuotantoon Venäjällä – autojätti pakkaa kimpsunsa ja kampsunsa

Renault on ilmoittanut myyvänsä sekä enemmistöosuutensa Ladaa valmistavasta Avtovazista että Moskovassa sijaitsevan tehtaansa.

Ranskalaisvalmistaja on omistanut 68 prosenttia Avtovazista, mutta osakkeet myydään nyt valtiolliselle Nami-tutkimuslaitokselle. Tehtaan uusi omistaja on Moskovan kaupunki.

Renault jätti takaportin auki

Renaultin pääjohtaja Luca de Meo kertoi tiedotteessa, että kyseessä on paitsi välttämätön toimenpide myös vastuullinen teko yhtiön 45 000 Venäjällä olevan työntekijän kannalta.

Päätös Venäjän-omistusten myynnistä syntyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Jo yli 400 yritystä on vetäytynyt Venäjältä sodan alettua.

Moskovan tehtaalla on valmistettu konsernin Renault-, Nissan- ja Dacia -merkkisiä autoja. Venäjä on ollut Renaultin toiseksi tärkein markkina-alue muun Euroopan jälkeen. Renault on myös ollut Venäjän suurin autovalmistaja.