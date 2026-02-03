Norjan hovin tuoreita skandaaleja käytiin läpi MTV Uutiset Livessä.
Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynti alkoi Oslon käräjäoikeudessa tänään tiistaina 3. helmikuuta. Høibya syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta.
Samaan aikaan Mette-Marit on yhdistetty edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin, kun Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, kuvia ja videoita Epsteiniin liittyvistä tutkimuksista.
Norjan hovia ravistelevia skandaaleita käsiteltiin tiistaina MTV Uutiset Livessä. Suorassa lähetyksessä koottiin yhteen sekä Mariuksen että Mette-Maritin tapausten pääkohdat.
