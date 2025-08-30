Gordon Ramsay: Syöpä

Gordon Ramsay sairastui tyvisolusyöpään.
Julkkiskokki Gordon Ramsay kertoo Instagramissa saaneensa diagnoosin tyvisolusyövästä.
Terveyskirjaston mukaan tyvisolusyöpä on yleisin ihosyöpä. Se kehittyy hitaasti ja kasvaa yleensä vain paikallisesti. Hoitamattomana se kykenee kasvamaan syvempiin kudoksiin, mutta lähettää etäpesäkkeitä vain poikkeustapauksissa.
Ramsay jakoi Instagram-tililleen kaksi kuvaa, jotka on otettu syöpäkasvaimen poiston jälkeen. Toisessa kuvassa näkyvät hänen korvansa alapuolella olevat tikit.
Julkaisussaan Ramsay kiittää häntä hoitanutta tiimiä. Hän kertoo olevansa kiitollinen ja arvostavansa saamaansa hoitoa.
– Älä unohda aurinkovoidetta tänä viikonloppuna. Lupaan, ettei kyseessä ole kasvojenkohotus! Muuten tarvitsisin hyvityksen, hän kirjoittaa postauksessaan.