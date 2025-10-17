Rosanna Kulju odottaa perheenlisäystä.

Vaikuttaja Rosanna Kulju odottaa perheenlisäystä. Kulju kertoi asiasta Podimon Mitä mielessä? -podcastissaan sekä Instagram-tilillään. Hän julkaisi seuraajilleen tunteikkaan videon yhdessä puolisonsa kanssa, jossa nähdään ultraäänikuvat sekä vauvan vaatteet.

– Kaikki, mitä olen koskaan halunnut, hän kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Kulju on kertonut syksyllä sosiaalisessa mediassa sekä podcastissaan avoimesti puolisonsa kanssa läpikäymistään ICSI-hoidoista eli mikrohedelmöityshoidoista. ICSI-menetelmässä munasolu hedelmöitetään viemällä yksittäinen siittiö ohuella neulalla munasolun sisään.

Kulju kertoi syyskuussa MTV Uutisille asian jakamisen julkisesti tuntuneen jännittävältä. Vaikka Kulju on tehnyt podcasteja monta vuotta, monista erilaisista aiheista, ei hän ole koskaan aiemmin käynyt läpi podcastissa vastaavalla tavalla asiaa, joka on tällä tavalla vielä käynnissä.

– Sanotaanko näin, että kommentit voivat mennä myös huomattavasti helpommin ihon alle, kun verrataan mihinkään muihin aiheisiin, Kulju kertoi.

– Mutta lapsettomuus yleisesti koskettaa todella monia ja sen huomaa kyllä, että kun tällaisen aiheen avaa, se palautteen määrä, suuntaan että toiseen, on aivan valtava, mikä taas kertoo siitä, että se on aihe, mistä meidän pitäisi puhua enemmän.