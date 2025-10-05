Maria Veitola ja hänen Taisto-poikansa saapuivat seuraamaan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetystä.

Juontaja ja toimittaja Maria Veitola ja hänen poikansa Taisto-poikansa saapuivat yhdessä seuramaan Tanssii Tähtien Kanssa -lähetystä 5.10.

Taisto kertoi aloittaneensa tänä syksynä yläkoulussa. Hänet on nähty tv:ssä muun muassa Juniori Suurmestari-ohjelmassa.

Taisto paljasti MTV Uutisille, että voisi tulevaisuudessa nähdä itsensä seuraamassa äitinsä jalanjälkiä.

– Minun mielestäni oli ihanaa olla Juniori Suurmestarin kilpailijana, Taisto kertoi.

Videolla Taisto kertoo myös, kuinka hänen koulukaverinsa ovat suhtautuneet siihen, että hänet on nähty tv-ohjelmassa.

Katso videolta kaksikon koko haastattelu!