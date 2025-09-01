Maria Veitola arvostelee perussuomalaisia ja hallitusta: "Ei tee asian suhteen mitään"

Toimittaja Maria Veitola sanoi Huomenta Suomessa suorat sanat perussuomalaisista ja hallituksesta.

Toimittaja Maria Veitola kaipaisi monesta asiasta enemmän yhteiskunnallista keskustelua, mutta etenkin perussuomalaisten rasistiset kommentit saavat hänen verensä tällä hetkellä kiehumaan.

– Toivoisin, että puhuisimme maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista avoimesti ja rakentavasti muulloinkin kuin silloin, kun perussuomalaiset heittävät jotain paskaa. Toivoisin, että kaikki vasemmistopoliitikot, yhteiskunnalliset toimijat, feministit, kansalaisjärjestöt ja naisten oikeuksien puolesta puhujat puhuisivat niistä asioista myös muuten kuin reaktiona perussuomalaisten trollausta vastaan, Veitola totesi Huomenta Suomessa.

– Myös Palestiinasta pitäisi puhua aivan hirveän paljon enemmän, ja siitä, että hallituksemme on niin kurainen, eikä tee sen asian suhteen mitään, hän jatkoi.

Veitola on tuttu muun muassa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmasta, josta on tulossa 10. kausi. Tällä hetkellä kuvattuna on kuusi jaksoa.

– Haluaisin päästä presidentti Alexander Stubbin luokse yökylään. Tähän asti hän on kohteliaasti kieltäytynyt. Mutta olisi aidosti ihanaa tutustua häneen ja hänen perheeseensä ihmisinä, Veitola kertoi toiveensa yökyläilykohteesta.

Veitolan uusi podcast nimeltään Veitolan kanssa on kuunneltavissa 9. syyskuuta alkaen Yle Areenassa. Kyseessä on monologimuotoinen podcast, jonka jokaisella jaksolla on eri teema.