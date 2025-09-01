Maria Veitola arvostelee perussuomalaisia ja hallitusta: "Ei tee asian suhteen mitään"

9:17imgKatso videolta, mitä Maria Veitolan uudessa Veitolan kanssa -podcastissa on luvassa.
Julkaistu 01.09.2025 21:16
Toimittajan kuva
Teresia Jokela

teresia.jokela@mtv.fi

Toimittaja Maria Veitola sanoi Huomenta Suomessa suorat sanat perussuomalaisista ja hallituksesta. 

Toimittaja Maria Veitola kaipaisi monesta asiasta enemmän yhteiskunnallista keskustelua, mutta etenkin perussuomalaisten rasistiset kommentit saavat hänen verensä tällä hetkellä kiehumaan. 

– Toivoisin, että puhuisimme maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista avoimesti ja rakentavasti muulloinkin kuin silloin, kun perussuomalaiset heittävät jotain paskaa. Toivoisin, että kaikki vasemmistopoliitikot, yhteiskunnalliset toimijat, feministit, kansalaisjärjestöt ja naisten oikeuksien puolesta puhujat puhuisivat niistä asioista myös muuten kuin reaktiona perussuomalaisten trollausta vastaan, Veitola totesi Huomenta Suomessa

– Myös Palestiinasta pitäisi puhua aivan hirveän paljon enemmän, ja siitä, että hallituksemme on niin kurainen, eikä tee sen asian suhteen mitään, hän jatkoi. 

Veitola on tuttu muun muassa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmasta, josta on tulossa 10. kausi. Tällä hetkellä kuvattuna on kuusi jaksoa. 

– Haluaisin päästä presidentti Alexander Stubbin luokse yökylään. Tähän asti hän on kohteliaasti kieltäytynyt. Mutta olisi aidosti ihanaa tutustua häneen ja hänen perheeseensä ihmisinä, Veitola kertoi toiveensa yökyläilykohteesta. 

Veitolan uusi podcast nimeltään Veitolan kanssa on kuunneltavissa 9. syyskuuta alkaen Yle Areenassa. Kyseessä on monologimuotoinen podcast, jonka jokaisella jaksolla on eri teema. 

Lisää aiheesta:

Riikka Purra Jussi Halla-ahon vaikutuksesta poliittiseen uraansa: "Ihan itsenäisiä ihmisiä tässä ollaan"Maria Veitola: Viihdeohjelmat parhaita areenoita käsitellä syvällisiäkin aiheita – "Pelkästään hömpänpömppää ei tarvitse tehdä"Huomenta Suomi -juontaja Ira Hammermannin tv-ura alkoi MTV:ltä tasan 30 vuotta sitten: "Tämähän on vähän kuin tulisi kotiin takaisin"Maria Veitola kommentoi yökyläilyä Sanna Marinin luona: "En tunne montaa hänen kaltaistaan ihmistä"Toimittaja Mika Tommola on nähnyt paljon suomalaisia hullutuksia: "Ne tarinat ovat upeita"Maria Veitola avoimuudestaan: "Sen, ettei voi hyvin, pitäisi olla tavallinen asia, jonka voimme jakaa keskenämme"
Maria VeitolaHuomenta SuomiYökylässä Maria VeitolaAlexander StubbSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Maria Veitola