Janina Fryn rinnasta alkoi löytyä merkkejä syövästä vain vähän sen jälkeen, kun hänen äitinsä oli menehtynyt rintasyöpään.

Yrittäjä ja malli Janina Fry saapui Roosa nauhan lanseeraustilaisuuteen torstaina 18. syyskuuta. Tänä vuonna Roosa nauha -keräyksen teemana on rintasyöpä, sairaus, joka on koskettanut henkilökohtaisesti Fryn elämää.

Fry menetti äitinsä rintasyövälle vuonna 2017. Samoihin aikoihin Fryn rinnasta alkoi löytyä merkkejä syövästä, ja löydös päätettiin poistaa varmuuden vuoksi. Poistetusta kudoksesta löytyi pieni syöpäkasvain.

Geenitestissä selvisi, että Fryllä on perinnöllinen BRCA2-geenivirhe, joka altistaa rinta- ja munasarjasyövälle. Hän päätti poistattaa rintansa kokonaan.

Fry uskoo surun edesauttaneen häntä hakeutumaan tutkimuksiin.

– Aika, jonka sain siihen tarkistukseen, oli 11.11., joka on enkelinumero. Näen sen niin, että äitini viestitti minulle, hän kertoi MTV Uutisille Roosa nauha -lanseeraustilaisuudessa.

Janina Fry Roosa nauhan lanseeraustilaisuudessa.All Over Press

Löydös tehtiin niin varhaisessa vaiheessa, ettei sitä olisi kirurgin mukaan havaittu tutkimuksissa vielä kahta viikkoa aikaisemmin.

– Se oli ihan ihme. Ei mene päivääkään, etten olisi kiitollinen siitä, sillä lopputulokseen vaikuttaa se, miten aikaisin (syöpä) saadaan kiinni, hän sanoi.