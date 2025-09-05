Björn Borgista huolestuttavia tietoja – tennislegendalta pikainen ulostulo

Tennislegenda Björn Borg kertoo eturauhassyöpänsä olevan tällä hetkellä hallinnassa.

Tieto 69-vuotiaan Borgin syövästä levisi torstaina maailmanlaajuisesti, kun ennakkopaljastukset hänen pian ilmestyvästä elämäkertakirjastaan tulivat julki.

Borg näki parhaaksi tulla ulos asian kanssa uutistoimisto AP:n kautta. Hän kertoo sairastavansa eturauhassyöpää, joka on tällä hetkellä remissiotilassa eli sen oireet ja merkit ovat nyt hallinnassa tai jopa häviämässä.

– Minulla ei ole mitään juuri nyt, Borg sanoo syövästä.

– Mutta aina kuuden kuukauden välein menen tarkistuttamaan itseni. Tämä koko prosessi ei ole mitään hauskaa.

– Olen kuitenkin kunnossa ja tunnen oloni erittäin hyväksi, hän jatkaa.

Syöpää epäiltiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2023. Hän lähti siitä huolimatta matkalle Kanadan Vancouceriin ja meni vasta kotiin Ruotsiin palattuaan uudelleen lääkäriin. Leikkaus suoritettiin helmikuussa 2024.

Borg on työstänyt kirjaa vaimonsa Patrician kanssa yli kahden ja puolen vuoden ajan. Kirjassa tuodaan ilmi muun muassa syyt hänen varhaiselle uran lopettamiselleen, huumeiden käyttöä sekä suhteita läheisiin ihmisiin.

– Kävin läpi joitain vaikeita aikoja, mutta on helpotus minulle tehdä tämä kirja, Borg sanoo.