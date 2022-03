Marcelo on lähes kokonaan tatuoitu: "Ihmiset katsovat minua uteliaina"

Marcelo Bboy, 38, on tatuoinut liki koko kehonsa. New York Post kertoo, että brasilialaismiehellä on yli 1 500 tatuointia, jotka peittävät 98 prosenttia hänen kehostaan – silmämunat ja ikenet mukaan lukien.

Marcelolla on kaksi poikaa ja nuoresta iästään huolimatta jo yksi lapsenlapsikin. Bocaiúvassa asuva Marcelo työskentelee tatuoijana ja mallina. Hän on tehnyt myös näyttelijän töitä ja osallistunut tatuointitapahtumiin.

Ensimmäinen tatuointi teininä

View this post on Instagram

Marcelo kertoo, että hänen kropassaan on tällä hetkellä vain muutamia tatuoimattomia kohtia, muun muassa intiimialueet ja pari kohtaa toisessa jalassa. Nekin on tarkoitus tulevaisuudessa tatuoida.

Muokannut kehoaan muillakin tavoin

Lisäksi Marcelo on muokannut kieltään niin, että siinä on halkio. Hänen hampaansa on korvattu nikkelillä ja hän on muokannut myös korviaan. Hän kertoo myös hankkineensa vasempaan käteensä jonkinlaiset implantit ”koristusmielessä”.