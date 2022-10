ManU-ottelu nosti helsinkiläisen koulupojan julkimoksi – seuralegendan viimeisissä työvuosissa karua epäonnea: "Paino putosi 12 kiloa viidessä päivässä"

Pääkuvan videolla pitkän Tulosruudun juttu Markku Peltoniemestä. Esillä on myös upeita muistoesineitä "Mr. HJK:n" uran varrelta.

HJK:n kunniajoukkueenjohtajana toimivan Peltoniemen työtehtävät päättyivät tähän kauteen. Pitkän uran HJK:ssa niin pelaajana kuin joukkueenjohtajanakin tehnyt Peltoniemi on yksi seuran suurimmista legendoista.

Matka teho-osastolle

Peltoniemi on ollut läpi elämänsä innokas liikkuja ja jalkapallo on ollut aina läsnä hänen elämässään. Viime vuosina oma pelaaminen on kuitenkin jäänyt koronaviruksen vuoksi.