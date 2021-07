Kolmen sodan veteraani Eero, 100, on Suomen vanhimman aatelissuvun vanhin – tällainen on hänen elämänsä

Sotaveteraani Eero Blåfield täyttää 100 vuotta. Hän on kokenut elämänsä aikana talvi-, jatko- ja Lapin sodan Suomen vanhimman aatelissuvun jäsenenä. Vaikka Blåfieldin matka on ollut poikkeuksellinen, on hänen asenteensa elämään lämmin ja suvaitsevainen.