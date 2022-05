Manchesterissa viritteillä järisyttävä siirto – United-tähti on kiinnostunut Cityn tarjouksesta

The Guardianin mukaan City harkitsee Pogban hankkimista Unitedista ilmaisella siirrolla kesällä, kun ranskalaisen maailmanmestarin nykyinen sopimus umpeutuu.

Lehden mukaan City on valmis tarjoamaan 29-vuotiaalle Pogballe nelivuotisen sopimuksen. Pogba puolestaan olisi lähteiden mukaan kiinnostunut tarttumaan tarjoukseen.

Pogbaa on pidetty jo pitkään yhtenä maailman parhaimmista keskikenttäpelaajista, mutta otteet Unitedissa ovat muun joukkueen mukana olleet äärimmäisen ailahtelevia. Old Traffordilla hänestä on piirtynyt kuva taitavana mielialapelaajana, joka sortuu välillä kurittomuuteen.