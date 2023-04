Liverpoolille valtava takaisku siirtomarkkinoilla – ulkona kesän kuumimman tähden kuvioista

Borussia Dortmundin 19-vuotias englantilainen keskikenttäpelaaja Jude Bellingham on ensi kesän siirtoikkunan yksi kuumimmista nimistä, ja pitkään Liverpoolia pidettiin yhtenä suosikkina hänen tulevaksi seurakseen. Nyt brittimediat kuitenkin uutisoivat, ettei Reds enää yritä ostaa häntä riveihinsä.

Syy Liverpoolin luopumiseen on Bellinghamin hinta, jonka uskotaan nousevan noin 150 miljoonaan euroon. Summa on seuralle liikaa, sillä joukkueen on arvioitu tarvitsevan ison myllerryksen kesällä, ja pelaajia pitää ostaa etenkin keskikentälle useampia. Rahat eivät yksinkertaisesti riitä Bellinghamin kaltaiseen supernimeen.