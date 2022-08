Jalkapallolegenda Alan Shearer ryöpyttää Manchester Unitedia – nosti esiin kiusallisen paljastuksen seuran sisältä

– Voi kysyä, että oliko tuo sitä parasta, mihin he pystyvät, jos katsoo kahta edellistä peliä. Ei missään nimessä. Tämä viikko on hyvä esimerkki Manchester Unitedista. Uskon vahvasti siihen, että joku Unitedin sisältä vuoti julki tiedon siitä, että he olisivat (Marko) Arnautovicin perässä. Ihan sillä, että ihmiset reagoisivat kyseiseen tietoon. Siihen reagoitiin lopulta niin voimakkaasti, että heidän piti perua koko kauppa. Tuo summaa vahvasti sitä, missä Manchester United oikein on. He ovat sekasorron keskellä ja menee aikaa ennen kuin he pääsevät ylös. Samalla palaa uskomattoman paljon rahaa, jotta he pääsevät taas raiteilleen. Faneilta vaaditaan runsaasti kärsivällisyyttä, koska se, missä he nyt ovat, on kilometrien päässä siitä, missä he haluaisivat seuran olevan, Shearer niputti.