Chelsea-tähdeltä painavaa puhetta joukkueensa painajaiskaudesta – seurajohdon suuntaan napakka viesti: "Pelaajia on liikaa"

Brittijätti Chelsea lähti loppusuoralla olevaan kauteen suurin odotuksin, kun seuran omistajaksi saapunut ökymiljardööri Todd Boehly pisti rahahanat auki ja seura vahvisti rivejään sadoilla miljoonilla.

Chelsean kausi on ollut kuitenkin valtava pettymys. Seurassa on nähty jo kahdet valmentajapotku, kun Thomas Tuchel ja Graham Potter ovat saaneet monoa. Joukkue on tällä hetkellä vasta sijalla 12.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kun joukkue alisuorittaa, näkyy se myös yksittäisten pelaajien peliesityksessä. Raheem Sterling oli yksi Chelsean siirtokesän tähtihankinnoista, mutta vikkelä englantilainen on tehnyt tällä kaudella vain neljä maalia.

Sterling puhui avoimesti joukkueen haasteista Sky Sportsin haastattelussa.

– Henkilökohtaisesti tämä on yksi urani pohjanoteerauksista. Tämä voi kuulostaa oudolta, mutta tämä on ollut myös opettavaista, Sterling sanoo.

Liverpoolia ja Manchester Citya urallaan edustanut Sterling on tottunut voittamaan. Chelseassa hän on kuitenkin joutunut nielemään karvasta kalkkia illasta toiseen.

– Urani on ollut sujuvaa purjehdusta voitosta voittoon, mutta välillä elämä heittää eteesi haasteita. Haluan kohdata ne, enkä yritä piiloutua niiltä. Ne tekevät minusta ja ryhmästämme vahvempia, Sterling painottaa.

Chelsean peräsimessä on nähty tällä kaudella neljä valmentajaa. Potkut saaneiden Tuchelin ja Potterin lisäksi myös Bruno Saltor sai kokeilla onneaan väliaikaisena managerina. Loppukaudeksi vetovastuun otti kuitenkin seuralegenda Frank Lampard.

Sterling haluaa lähettää tärkeän viestin seurajohdon suuntaan. Tuuliseen pestiin on saatava tyyneyttä ja valmentajan on saatava työrauha toteuttaa omia ajatuksiaan.

– Menestyneillä joukkueilla on aina valmentaja, joka tuo mukanaan suunnitelman, jota kaikki noudattavat. Jos ihmiset eivät tee niin, silloin he eivät ole osa tiimiä. Niin brutaalia se on oltava korkeimmalla tasolla. Kaikkien on oltava samalla sivulla, Sterling lataa.

Sterling on voittanut urallaan neljä Valioliigan mestaruutta, joten hän tietää tasan tarkkaan, mistä puhuu.

Chelsea on käyttänyt tällä kaudella pelaajahankintoihinsa noin 540 miljoonaa puntaa (yli 600 milj. euroa). Joukkueen pelaajarinki on ollut poikkeuksellisen suuri, mikä on jo omalta osaltaan tehnyt valmentajan työn haastavaksi.

– Kauden alussa tuli uusi omistaja, uusi manageri ja uusia pelaajia. Joidenkin pelaajien, joiden oli tarkoitus lähteä, eivät lähteneetkään. Pelaajia on ollut liikaa. Se on kenelle tahansa valmentajalle vaikea tilanne hallittavaksi. Meidän on yritettävä tehdä harjoituksia, joissa kaikki ovat mukana, Sterling sanoo.