Bruno Fernandes on kyseenalaistanut Manchester Unitedin uskollisuuden häntä kohtaan häkellyttävässä haastattelussa. Fernandes paljasti, että seura halusi hänen lähtevän kesällä, mutta "ei uskaltanut" pakottaa häntä ulos.

Man Unitedin sai kesän alussa tiettävästi yli 100 miljoonan euron arvoisen tarjouksen Fernandesista Al-Hilalilta. Saudiseura oli valmis kolminkertaistamaan hänen nykyisen palkkansa Manchesterissa, mutta Fernandes päätti jäädä Old Traffordille.

Maanantaina Bournemouthia vastaan pelatun 4–4-tasapelin jälkeen julkaistussa haastattelussa Fernandes korosti, että United halusi päästä eroon hänestä ennen kauden alkua. Tämä sai hänet tuntemaan itsensä loukatuksi ja kyseenalaistamaan tulevaisuutensa.

– Minua arvostettiin. Minulle tärkein asia on seurani, vaikka viime aikoina minusta on tuntunut, että olen heikoilla jäillä. Seuran puolelta tunsin, että "jos lähdet, se ei ole niin paha asia meille". Se sattuu minua hieman, Fernandes sanoi Canal 11:lle, Portugalin jalkapalloliiton omistamalle kanavalle.

– Se ei niinkään satuta minua, vaan tekee minut surulliseksi. Olen pelaaja, jota kukaan ei voi kritisoida. Olen aina käytettävissä, annan aina parhaani. Olisin voinut lähteä tässä siirtoikkunassa, olisin ansainnut paljon enemmän rahaa ja voittanut pokaaleja. Päätin kuitenkin jäädä, enkä vain perhesyistä, vaan koska rakastan tätä seuraa aidosti.

"Seura halusi minun lähtevän"

Fernandes toteaa, ettei uskollisuutta omalle seuralleen pidetä enää yhtä arvokkaana asiana kuin ennen.

– Englannissa, kun pelaaja lähestyy 30 vuoden ikää, seura alkaa ajatella, että on muutoksen aikana. Se on kuin huonekalujen kanssa.