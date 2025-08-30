Man Unitedin valmentaja täräytti: "Joskus vihaan pelaajiani"

Manchester Unitedin päävalmentaja Ruben Amorim on myöntänyt, että joskus hän haluaa vain lopettaa työnsä Valioliiga-seuran peräsimessä.

Manchester United putosi Englannin Liigacupista keskiviikkona, kun se kärsi nöyryyttävän tappion Kakkosliigassa pelaavalle Grimsbylle rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Amorim sanoi pelin jälkeen, että hänen pelaajansa olivat "täysin eksyksissä" ja että "jotain on muututtava". Hän päätti olla selventämättä kommenttejaan, joita tulkittiin siten, ettei 40-vuotias olisi varma tulevaisuudestaan Old Traffordilla.

Portugalilaisluotsi kuitenkin ammensi ajatuksiaan perjantain lehdistötilaisuudessa ennen lauantain Valioliiga-ottelua sarjanousija Burnleyä vastaan.

– Rehellisesti sanottuna, joka kerta kun kärsimme tällaisen tappion tulevaisuudessa, aion olla samanlainen. Aion sanoa, että joskus vihaan pelaajiani ja joskus rakastan heitä. Joskus haluan lopettaa, joskus haluan olla täällä 20 vuotta, Amorim sanoi.

– Minun täytyy parantaa sitä, se tulee olemaan vaikeaa, mutta nyt keskityn seuraavaan otteluun.

Amorimin esiintyminen median edessä on herättänyt kiivasta arvostelua brittimediassa.

– Tämä on vain minun tapani toimia. Siksi minulla on tällainen intohimo. Tuolloin olin todella järkyttynyt ja pettynyt, ja aion olla oma itseni. Joten varautukaa siihen, Amorim toteaa.

Amorim olisi todennäköisesti voinut välttää epävarmuuden ja spekulaation tulevaisuutensa puolesta, jos hän ei olisi antanut niin epämääräisiä lausuntoja.

Man Unitedilla ei tiettävästi ole aikomusta erottaa päävalmentajaansa, mutta Amorim itse ei uskalla taata mitään.

– Se on minun ajatukseni, mutta en tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Amorim myönsi kysyttäessä siitä, onko hän edelleen Man Unitedin peräsimessä maanantain koittaessa.

– En aio luvata teille mitään tulevaisuudesta. Mutta olen Manchester Unitedin manageri, enkä usko, että siinä tulee tapahtumaan muutoksia.

Manchester United käytti kesällä yli 200 miljoonaa euroa vahvistaakseen hyökkäystään Matheus Cunhalla, Bryan Mbuemolla ja Benjamin Seskolla.

Seura ei kuitenkaan ole vielä voittanut ainuttakaan ottelua tällä kaudella, sillä ennen Grimsby-tappiota joukkue hävisi Valioliigassa Arsenalille 0–1-lukemin ja jäi 1–1-tasapeliin Fulhamin vieraana. Lauantaina sillä on jälleen mahdollisuus kääntää kurssinsa, kun se isännöi sarjanousija Burnleyä kello 17 Suomen aikaa.