Valioliiga-seura Newcastle Unitedin avainpuolustaja Dan Burn joutui sairaalaan joukkueen sunnuntaisen Sunderland-tappion jälkeen.
Burn loukkaantui ottelun 42. minuutilla, kun Sunderlandin puolustaja Nordi Mukiele liukui pallontavoittelutilanteessa polvet edellä englantilaispuolustajan rintaan. The Athletic kertoo, että Burn lähetettiin sairaalaan röntgenkuvauksiin kylkiluuvamman varalta.
Newcastlen päävalmentaja Eddie Howe kuvaili tapausta "todelliseksi ongelmaksi" ja kertoi, että puoliajalla Burnilla oli "vaikeuksia hengittää".
Burnin loukkaantuminen oli vain osa Newcastlen synkkää sunnuntaita. Joukkue hävisi ensimmäisen liigaderbynsä Sunderlandia vastaan sitten vuoden 2016, kun kotijoukkue vei täyden pistepotin Nick Woltemaden oman maalin ansiosta.
– Tämä tulee kirvelemään pitkään. Jokainen tappio tuo mukanaan kritiikkiä, mutta tällä kertaa kritiikki on voimakkaampaa ja kovempaa, koska ottelu oli niin tärkeä, Howe harmitteli pelin jälkeen.
– Olen todella pahoillani suorituksesta, maalipaikkojen puutteesta ja siitä, että emme pystyneet pelaamaan tarkasti hyökkäyksessä, mistä olemme olleet ylpeitä.