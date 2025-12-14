Sunderland jatkoi ennakkoluulotonta menoaan Englannin Valioliigassa, kun nousijajoukkue kukisti Newcastlen 1–0 kauden ensimmäisessä Tyne-Wear derbyssä.
Ottelun ratkaisupelaaja oli Bundesliiga-seura Stuttgartista Newcastleen viime kesänä suurella kohulla siirtynyt Nick Woltemade. Pitkänhuiskea saksalaishyökkääjä ohjasi toisen puoliajan alussa pallon epäonnekseen omaan maaliin.
Kotijoukkue Sunderland nousi voitollaan sarjataulukossa seitsemänneksi ohittaen muun muassa Manchester Unitedin.
Haaland kuroi eroa maalipörssin kärjessä
Sarjakärki Arsenalia kahden pisteen päässä takaa ajava Manchester City kukisti vieraissa Crystal Palacen 3–0.
Norjalaistykki Erling Haaland iski kaksi maalia, ensimmäisen päällään ja toisen pilkulta.
Haaland on osunut Valioliigassa syyskaudella jo 17 kertaa. Valioliiga-kauden toiseksi tehokkain maalintekijä on ollut Brentfordin Igor Thiago 11 osumalla.
Crystal Palace kohtaa torstaina Euroopan Konferenssiliigassa Kuopion Palloseuran.