Maksaisitko 250 000 euroa vuosimallin 2012 Nissanista? Sebastian Vettel laittoi siviiliautonsa myyntiin

Aston Martinin ratissa F1-uransa lopettaneen Sebastian Vettelin siviili-Nissan etsii uutta kotia. Mistään perheautosta ei kuitenkaan ole kyse, vaan nelinkertaisen F1-maailmanmestarin omistuksessa ollut Nissan on tarkemmalta malliltaan GT-R Black Edition.

Vaikka urheiluauto on rekisteröity jo vuonna 2012, on sen mittariin kertynyt vain 150 kilometriä. Käytännössä ajamaton auto on tällä hetkellä Sveitsin kilvissä.