F1-maailmanmestari Max Verstappen laittoi ärhäkän siviiliautonsa myyntiin – lähtöhinta 33 333 euroa

F1-sarjan maailmanmestaruuden viime sunnuntaina Abu Dhabissa uransa ensimmäistä kertaa voittanut Max Verstappen on laittanut siviiliautonsa myyntiin.

Verstappenin Honda Civic Type R on myynnissä CarNext-sivustolla, jossa sen lähtöhinnaksi on ilmoitettu 33 333 euroa viittauksena hollantilaisen käyttämään kilpailunumeroon 33. Verstappen on ajanut koko tähänastisen F1-uransa samalla numerolla, mutta ensi kaudella hänen ajokkiaan koristaa numero 1.