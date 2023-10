NHL:n pitkäaikainen murheenkryyni on nousemassa suosta, suomalaispuolustajalla luottorooli lupaavassa tarinassa – "Alkaa tuottamaan tulosta"

Buffalo on ollut jo vuosia yksi NHL:n suurimmista murheenkryyneistä. Seura on nähty pudotuspeleissä edellisen kerran kaudella 2010-11. Viime vuosina pudotuspelit eivät ole olleet edes lähellä.

24-vuotias Jokiharju on pelannut Buffalossa kaudesta 2019-20-lähtien. Jokiharju saapui tienristeyksessä seisseeseen seuraan Chicago Blackhawksista. Jokiharju ei osannut itsekään sanoa, millaiseen seuraan hänet oikein kaupattiin.

– Kun minut treidattiin tänne, siinä oli vähän sellaista, että mihin suuntaan jengi on menossa. Uudelleenrakennus tuli ja annettiin GM:lle ja valmentajalle enemmän aikaa. Se alkaa pikkuhiljaa tuottamaan tulosta, Jokiharju viittaa joukkueen viimeaikaisiin suorituksiin, Jokiharju kertoo MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ennen Jokiharjun saapumista Buffalon toimistolla ja penkin takana oli tuulista ja valmentajat ja GM:t vaihtuivat tiuhaan.

– Silloin kun (Rasmus) Ristolainen oli täällä, en muista, kuinka monta valmentajaa sillä oli. Oli se aika hurjaa aikaa silloin, Jokiharju toteaa.

Jokiharjun ensimmäiset kaudet Buffalossa ovat olleet omalta osaltaan erikoisia, sillä seura putosi jo talvella pudotuspelikamppailusta. Jokiharju myöntää, että uudenlaiseen tilanteeseen oli haastava sopeutua.

– Kyllä siihen alkuvuosina turtui. Pelit olivat ohi maaliskuussa jo, kun tiesi, ettei playoffeihin mennä. Varsinkin parina ensimmäisenä vuonna oli hieman, että mikä homma tämä on. Junnusarjoissa on aina mennyt playoffeihin, niin ekoina vuosina oli vähän outo fiilis, Jokiharju muistelee.

– Sitten rupesi huomaamaan, että joukkue paranee, ja nuoret pelaajat paranevat koko ajan, niin kyllä se antoi toivoa tulevaisuuteen. Sen eteen on hyvä painaa hommia kesäisin.

Nyt Buffalo on rakentanut uutta tulemistaan maltilla. Seura on haalinut hyvien varausvuorojen ja pelaajakauppojen avulla itselleen lupaavan rungon, joka on alkanut hiljalleen lunastamaan potentiaaliaan.

Viime kaudella Buffalo jäi pudotuspelien ulkopuolelle vain vaivaisen pisteen turvin, mikä nosti odotuksia tähän kauteen lähtiessä. Kausi on kuitenkin alkanut Buffalon osalta tahmeasti ja joukkue on itäisen konferenssin hännillä.

– Vähän on vielä hakemista pelin kanssa, mutta se on aika normaali kauden aloitus. Tässä on paljon vielä parannettavaa kaikilla pelaajilla ja totta kai meidän joukkueellamme, Jokiharju summaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nuoresta joukkueesta löytyy toki pelaajia, jotka ovat murtautuneet koko NHL:n eliittiin omilla pelipaikoillaan. Tage Thompson takoi viime kaudella 94 pistettä ja puolustajatimantti Rasmus Dahlin nakutti 73 täkyä.

– Oli käytännössä vain ajan kysymys, milloin hän (Thompson) lyö läpi. Kyllä hän voi laittaa sata pinnaa tänä vuonna, Jokiharju vihjaa.

– Tage Thompson on ykköshevonen hyökkäyksessämme ja puolustuksessa sitten Rasmus Dahlin. Tosi pidetty meidän joukkueessamme. Hyvä jätkä, vaikka onkin ruotsalainen. Hyviä ystäviä, Jokiharju kuvailee joukkueen tähtikaksikkoa.

Jokiharju itsekin nauttii Buffalossa luottopelaajan roolista, ja hänestä on muovautunut Buffalo-vuosien aikana monipuolinen kahden suunnan osaaja.

Parhaalla kaudellaan 19 tehopistettä kerännyt Jokiharju haluaa olla jatkossa myös tehokkaampi hyökkäyspäässä.

– Koetan viime vuodesta paljon petrata. Olen kesällä ja alkukaudesta painanut paljon hommia. Yritän parantaa kahden suunnan peliä koko ajan jokaisella osa-alueella.

– Ehkä tänä vuonna saisi vähän hyökkäyspäätyyn luotua enemmän. Lähtisi hyökkäyksiin vähän aktiivisemmin ja pääsisi sitä kautta kokonaisvaltaisemmaksi puolustajaksi, Jokiharju pohtii.

Jokiharju on aloittanut kauden pirteästi ja tehopisteitä on kahdeksan pelatun ottelun jälkeen kertynyt neljä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Buffalossa Jokiharjulle suomalaista seuraa tarjoilee myös maalivahti Ukko-Pekka Luukkonen, joka jahtaa läpimurtoa NHL:ään. Viime kaudella Luukkonen torjui jo 33 NHL-ottelussa.

Luukkonen on kuitenkin erikoisessa tilanteessa, sillä Buffalossa torjuntavastuuta kantavat hänen lisäkseen myös Devon Levi ja Eric Comrie. Buffalo peluutti kolmea maalivahtia myös viime kaudella.

Jokiharjun mukaan kolmen maalivahdin pyörittäminen voi olla monelle vaikea tilanne, mutta Luukkonen on suhtautunut asiaan tyynesti.

– Kun on katsonut vierestä, niin on se välillä jännää, kun pyörittävät kolmea veskaria. Kun katsoo vierestä, niin totta kai jollain veskarilla voi itseluottamus horjua, mutta Upilla pysyi hyvin pää kasassa kolmen veskarin kanssa, Jokiharju toteaa.

– On tosi kiva, että on toinen suomalainen ja muutenkin hyvä ystävä Suomesta. On hieno pelata samassa jengissä.