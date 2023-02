Sebastian Aho hehkuu NHL:n kuumimpana maalintekijänä – kertoo nyt, mikä kaikki toimii: "On sanomattakin selvää"

Tuoreeltaan Hurricanes nuiji Buffalo Sabresin vieraissa lukemin 5–1. Aho naulasi ottelun avausosuman kahden ja puolen minuutin pelin jälkeen ylivoimalla Teuvo Teräväisen esityöstä ja kasvatti samalla maaliputkensa kuuden ottelun mittaan.

Vajaassa 13 minuutissa Carolina johti jo 3–0, kun Jesperi Kotkaniemi oli alustamassa kahta seuraavaa osumaa, jotka viimeistelivät Stefan Noesen sekä Brent Burns. Alex Tuch viimeisteli myöhemmin avauserässä Sabresin ainokaiseksi jääneen osuman, 1–3-kavennuksen, puolustaja Henri Jokiharjun syötöstä, ja näin ottelun jokainen suomalainen kenttäpelaaja ylsi pisteille.

– Meillä oli tosi hyvä startti. Päästiin kolmen maalin johtoon heti alussa. Se toi meille voiton, Aho perkasi MTV Urheilulle.

– Olimme alussa valmiina pelaamaan. Sen jälkeen se oli enemmän tai vähemmän tasaista, mutta pelasimme lopun tarpeeksi hyvin, että saimme kaksi pistettä.

Menestyspilarit

3:48 Katso tästä Sebastian Ahon tuore maali ja ottelun huippuhetket.

Seitsemännen perättäisen voittonsa kahmaissut Hurricanes on pelannut hyvin läpi kauden voittaakseen selkeästi suurimman osan peleistään. Sillä on NHL:ssä tällä kaudella toiseksi eniten pisteitä, 76, ja edellä on vain saman itäisen konferenssin kärkiseura Boston Bruins, joka on peräti 83 pinnassa.

– Tosi kovaa teemme hommia yhdessä. On ollut aika tasaista. Oikeastaan joka ilta joka jätkä pistää kaiken likoon, Aho pohtii joukkueensa menestyksen kivijalkaa.

– On pari hyvää mokkea – oikeastaan kolme hyvää mokkea. Vuoron perään kaikki neljä kenttää ovat saaneet onnistumisia lähiaikoina. On tärkeää, että hyökkäyksessä on syvyyttä, ja tietenkin meillä on huippupakisto, suomalaishyökkääjä jatkaa.

Ahon mainitsemiin hyviin maalivahteihin kuuluu vastuuta ansainnut joukkueen suomalaiskassari Antti Raanta, joka palkittiin Sabresia vastaan taiston ykköstähtenä. Mies torjui 29 laukausta, ja Sabres ohitti hänet vain kerran. Vastapäässä Ukko-Pekka Luukkonen torjui niin ikään 29 kertaa, mutta taakse meni neljä kutia, ja viimeinen Hurricanesin naulaus meni Jordan Martinookin lavasta tyhjiin.

Nöyriä sanoja

Mutta mennään siihen, että Ahon itsensä lapa on hehkunut kuumana ja osumia on tullut ottelussa toisensa perään.

– Maaleja on aina mukava tehdä. Olen pystynyt auttamaan joukkuetta voittoon maaleilla, ja muutenkin olemme pelanneet ihan hyvin kenttänä. Yv:kin on alkanut natsaamaan.

– Totta kai on mukava tehdä maaleja, mutta on mukava voittaa.

Joukkueensa johtaviin pelaajiin kuuluva Aho on takonut kautta yli piste per peli -tahtia ja naputtanut 44 otteluun numerot 23+23=46.

– Yritän tehdä oman hommani. Toki saan paljon vastuuta niin yv:llä, av:lla kuin 5–5:llä. Koetan tehdä jokaisella osa-alueella parhaani.

– On sanomattakin selvää, että jos pelaa yv:tä ja saa tuollaiset laiturit vierelle, tulostakin pitää tulla, Teuvo Teräväisen ohella muun muassa venäläistaituri Andrei Svetshnikovin ja yhdysvaltalaishyökkääjä Stefan Noesenin kanssa ylivoimaa vetänyt Aho paaluttaa.

Suomalainen kuitenkin lisää, ja nöyrältä tiimipelaajalta nämä sanat on helppo uskoa, että oma tuloksenteko "ei ole kaikki kaikessa".

– Joukkueen etu edellä. Koetetaan auttaa joukkuetta kaikilla mahdollisilla tavoilla voittoon.