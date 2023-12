Eeli Tolvanen koki rajun muutoksen NHL:ssä – tuskasta hyvin poikkeavaan tilanteeseen

imago images/Larry MacDougal/ All Over Press

Poikkeavaa luottoa

– Heti alussa tuli… ei nyt käsky, vaan viesti, että pelaa vain omaa peliä ja virheitä saa tehdä. Ne korvataan työnteolla. Tuo on toiminut niin minun, ketjumme kuin koko joukkueemme tasolla. Aina saa yrittää ja jos tulee virheitä tai jos menetämme kiekon, niin karvaamme sen kahta kauheammin takaisin, Tolvanen avaa Hakstolin ideologiaa.

Tolvanen on saanut uudelta luotsiltaan jopa poikkeavaa luottoa.

– Tällä kaudella vastuuta on tullut ihan samalla tavalla kuin ensimmäisen Seattle-vuoteni aikana. Olen saanut pelata samojen jätkien kanssa ja olemme pystyneet jalostamaan meidän aiempaa kemiaamme. Pelaamme paljon vastustajan ykkösketjuja vastaan. On hieno nähdä, että sitä on saanut tuollaisen roolin tässä joukkueessa, Tolvanen kiittelee.